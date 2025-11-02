Habertürk
Habertürk
        Bugün altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2025 Pazar gram, çeyrek, ons, 14-22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2025 Pazar gram ve çeyrek altın fiyatı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu sonuçlar sonrasın güvenli liman varlıklara talep azaldı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte 2 Kasım 2025 altın fiyatları

        Giriş: 02.11.2025 - 07:47 Güncelleme: 02.11.2025 - 08:49
        1

        ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte 2 Kasım 2025 Pazar altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.411,59

        Satış: 5.412,39

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.000,87

        Satış: 4.004,96

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.658,54

        Satış: 8.849,25

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.634,17

        Satış: 35.288,76

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.427,00

        Satış: 36.711,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.262,97

        Satış: 17.698,51

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.634,17

        Satış: 35.288,76

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.074,21

        Satış: 38.010,58

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.078,30

        Satış: 4.163,43

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.097,74

        Satış: 5.334,25

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.731,00

        Satış: 91.636,00

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        RAMS Park'ta sessiz gece!
