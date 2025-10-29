Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı? 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatleri

        Bugün Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu bu tarih, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple ''Bugün Borsa açık mı, kapalı mı?'' soruları yanıt arıyor. 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve tatil takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün Borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri çalışmalarına ara veriyor. Özellikle Borsa İstanbul’un çalışma durumu merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte yanıtı!

        2

        29 EKİM BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır.

        Bu nedenle Borsa İstanbul, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

        3

        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul, 30 Ekim 2025 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

        4

        BORSA İSTANBUL'DA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

        Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

        Pay Piyasası'nda, 27 ve 28 Ekim'de yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Bugün takas yapılmayacak.

        Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

        5

        2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

        1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı

        29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı

        30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı

        23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

        1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

        19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

        5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı

        15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

        30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı

        28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?