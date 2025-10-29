Bugün Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu bu tarih, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple ''Bugün Borsa açık mı, kapalı mı?'' soruları yanıt arıyor. 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve tatil takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte detaylar.
Bugün Borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri çalışmalarına ara veriyor. Özellikle Borsa İstanbul’un çalışma durumu merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte yanıtı!
29 EKİM BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır.
Bu nedenle Borsa İstanbul, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, 30 Ekim 2025 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
BORSA İSTANBUL'DA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay Piyasası'nda, 27 ve 28 Ekim'de yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Bugün takas yapılmayacak.
Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı