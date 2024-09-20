Cuma namazı, İslam'da toplumsal ve dini bir ibadet olarak büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de, Cuma namazına çağrıldığında işlerin bırakılması ve Allah'ı anmak için camiye gidilmesi emredilmiştir. Cuma namazı, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendiren bir sosyal dayanışma vesilesidir. Aynı zamanda hutbe dinlenerek İslam'ın öğretileri ve toplumsal meseleler hakkında bilgi edinilir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 20 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...