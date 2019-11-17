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Bugün deprem mi oldu? - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesi açıklandı! 17 Kasım 2019

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son deprem listesi yayınlandı. Dün Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün ise Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 17 Kasım 2019 son deprem listesi

son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son deprem listesi yayınlandı. Yayınlanan son deprem verilerine göre bugünün en büyük depremi Girit Adaları'nda 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Dün Antalya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem panik yaratmıştı. İşte 17 Kasım 2019 son deprem verileri

AFAD SON DEPREM LİSTESİ 17 KASIM 2019

 Tarih(TS)AjansEnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükÜlkeİlİlçeKöyDiğerEventID

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ 17 KASIM 2019

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS)
2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2019.11.17 01:03:30 40.9348 28.2800 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

 

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