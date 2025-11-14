Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Kasım 2025 bugünkü karşılaşmalar

        Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Salı bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 11 Kasım 2025 tarihinde oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Dünya U17 Dünya Kupası maçları yapılacak. THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı mücadeleler basketbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Giriş: 14.11.2025 - 08:26 Güncelleme: 14.11.2025 - 08:26
        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Sporseverler 10 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri araştırıyor. Bu kapsamda ‘’Bu akşam maç var mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Dünya Kupası U17’de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri!

        11 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        20:45 Roma - Valerenga

        23:00 Lyon - Wolfsburg (TRT Spor)

        23:00 Real Madrid - Paris FC

        23:00 St. Pölten - Chelsea

        Dünya U17 Dünya Kupası - Grup I

        17:45 Burkina Faso U17 - Tacikistan U17

        17:45 Çekya U17 - ABD U17

        Dünya U17 Dünya Kupası - Grup J

        16:30 İrlanda U17 - Paraguay U17

        16:30 Özbekistan U17 - Panama U17

        Dünya U17 Dünya Kupası - Grup K

        15:30 Şili U17 - Kanada U17

        15:30 Uganda U17 - Fransa U17

        Dünya U17 Dünya Kupası - Grup L

        18:45 S. Arabistan U17 - Mali U17

        18:45 Yeni Zelanda U17 - Avusturya U17

        THY Euroleague

        19:00 Dubai - Kızılyıldız (S Sport)

        22:00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv (S Sport)

        22:05 Hapoel Tel Aviv - Baskonia (S Sport Plus)

        22:30 Virtus Bologna - Anadolu Efes (S Sport 2)

        22:30 Valencia - Real Madrid (S Sport Plus)

        22:30 Partizan - Monaco (S Sport Plus)

        23:00 Paris Basket - Panathinaikos (S Sport Plus)

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        23:00 Tenerife - TOFAŞ (TRT Spor Yıldız)

        BKT Eurocup

        21:00 Aris - Bahçeşehir (TRT Spor Yıldız)

