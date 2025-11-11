Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi!

        Kanal kanal TV yayın akışı 11 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 58. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda da sevilen diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün yayınlanacak diziler neler? 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        Giriş: 11.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:07
        Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        03:45 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Yusuf & Yusuf

        02:00 Bereketli Topraklar

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Kalk Gidelim

        09:30 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:10 Yerli Dizi

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Ben Onun Annesiyim

        02:00 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
