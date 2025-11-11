Kanal kanal TV yayın akışı 11 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 58. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda da sevilen diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün yayınlanacak diziler neler? 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.
Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
03:45 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Yusuf & Yusuf
02:00 Bereketli Topraklar
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Kalk Gidelim
09:30 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:10 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Ben Onun Annesiyim
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
11 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ