        Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin güncel raporu yayınladı. Ekim ayının ortasında bazı illerimizde yağışlı hava hakimken bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Peki, 15 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu nasıl? İşte il il güncel hava durumu

        Giriş: 15.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:01
        1

        Hava durumu raporu belli oldu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken bazı illerimizde yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevreleri sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak.

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevreleri sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        3

        İLLERİMİZDEKİ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURSA °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        4

        KARS °C, 16°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

