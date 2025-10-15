Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin güncel raporu yayınladı. Ekim ayının ortasında bazı illerimizde yağışlı hava hakimken bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Peki, 15 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu nasıl? İşte il il güncel hava durumu
Hava durumu raporu belli oldu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken bazı illerimizde yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevreleri sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDEKİ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu