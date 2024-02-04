5 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün olacak Megakentt hava sıcaklığı, en yüksek 14 dereceyi görürken; en düşük 7 derece olması bekleniyor.

Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 8 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise bugün az bulutlu olacak. Kent genelinde hava çoğunlukla güneşli olurken, sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkacak.