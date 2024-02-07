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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024 Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Meteoroloji duyurdu: 7 Şubat bugün hava nasıl olacak?

        Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 7 Şubat bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:30
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        Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 7 şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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        7 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakentte termometrelerin en yüksek 15 dereceyi; en düşük ise 10 dereceyi görmesi bekleniyor.

        Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında seyredecek.

        İzmir'in ise bugün yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar çıkacak.

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        7 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün yurdun büyük bir kesiminde puslu hava etkili olacak. Ancak Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak.

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        Samsun'da hava sıcaklıkları 21 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ise yağışlı seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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