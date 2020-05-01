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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber

Arzuya göre 1 diş sarımsak rendesi

5 bardak su

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR İÇİN MALZEMELER

6 adet ayıklanmış enginar

2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye

1 adet kuru soğan

1 limon suyu

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

4-5 dal dereotu

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR NASIL YAPILIR?

Enginarlı limonlu suya atın. Patates ve havuçları yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğrayın. Doğranmış sebzeleri ve bezelyeyi haşlayın. Ardından süzüp yemeklik doğradığınız soğanla karıştırın. Limonlu suda bekleyen enginarları, çukur kısımları üstte kalacak şekilde geniş tabanlı bir tencereye yerleştirin.Enginarların orta kısımlarını hazırladığınız sebze karışımıyla doldurun.

İçme suyu ve kalan 1 adet limon suyunu; zeytinyağı ve tuz ilavesiyle ayrı bir kapta karıştırın.Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı enginarların üzerine gezdirdikten sonra kapağını kapattığınız tencerede ve kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğiniz enginarların üzerine ince ince kıydığınız dereotundan ekleyerek servis edebilirsiniz Afiyet olsun...

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

1 adet çarliston biber

2 adet domates

1,5 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

İlk olarak domatesleri rendelemekle işe başlayın. Biberleri küp olacak şekilde doğrayın. Sıvıyağ ve tereyağı bir tencere içerisinde kızdırmaya başlayın. Biberleri ekleyip kavurmaya başlayalım. Biberler renk alınca arpa şehriyelerini ekleyin. Arpa şehriyeleri bir kaşıkla birlikte arada sırada karıştırın. Kavrulan şehriyeler koyu rengi aldığında üzerlerine domates ekleyin. 2-3 dakika kadar kavurun. Baharatları içerisine atın. Bir kaba 3 su bardağı sıcak suyun hepsini pilavın içerisine aktarın.

Bir iki kez karıştırıp kapağını kapatın. 3-4 dakika harlı ateşte, 5 dakika orta ateşte 10 dakika da altını kısıp pişmesini bekleyelim. Arada kapağını açıp su seviyesini kontrol edin. Suyunu çekip pilavlar göz göz olunca üzerine peçete örtüp dinlenmeye bırakın. 20 dakika sonra servis etmeye hazırdır.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvıyağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...