        Haberler Bilgi Bugün noterler açık mı, yarım gün mü? 28-29 Ekim bugün ve yarın noterler çalışıyor mu?

        Bugün noterler açık mı, yarım gün mü?28- 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken noterler çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 29 Ekim, bilindiği gibi 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır. Resmi tatillerde ise kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken bazı özel şirketler çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 28 Ekim Salı günü noterlerin açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, "28 Ekim noterler açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte detaylar...

        Habertürk
        28.10.2025 - 00:41 Güncelleme: 28.10.2025 - 07:16
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunmayı düşünenler, 28 ve 29 Ekim günlerinde noterlerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Peki, "28 Ekim noterler açık mı, bugün yarım gün mü? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

        28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

        28 Ekim Salı günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı noterler saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

        29 EKİM NOTERLER KAPALI MI OLACAK?

        29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.

        2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

        23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

