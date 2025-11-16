“Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılıyor mu?” sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, yaklaşık 19 milyon öğrenci Kasım ara tatilinin ardından sınıflara ne zaman döneceğini araştırıyor. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarını bu yıl çevrimiçi olarak tamamlamasıyla gözler, 2025 eğitim takvimindeki dönüş tarihine çevrildi. Peki 17 Kasım Pazartesi günü normal ders işlenecek mi, yoksa yarım gün mü olacak? Detaylar haberimizde...