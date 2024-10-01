Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil, neden? Bugün okul var mı Bartın, Zonguldak ve Kastamonu

        Bugün okullar tatil mi? 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil edildi?

        1 Ekim Salı günü yani bugün bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün arayla ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, engelli ve hamile personelin de tatile dâhil olduğu belirtildi. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün, bazı illerde hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi. İllerin Valiliklerden yapılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlara da izin verildiği açıklandı. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...

        2

        1 EKİM SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ders zili 3 Ekim Çarşamba günü çalacak.

        Valiliklerden yapılan açıklamada, okullar için verilen tatile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de dâhil olduğu kaydedildi.

        3

        Bartın Valiliği, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitime ara verildiğini aktardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        Zararda ilk 5'teyiz
        Zararda ilk 5'teyiz
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!