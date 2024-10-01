Bugün okullar tatil mi? 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil edildi?
1 Ekim Salı günü yani bugün bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün arayla ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, engelli ve hamile personelin de tatile dâhil olduğu belirtildi. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...
Bugün, bazı illerde hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi. İllerin Valiliklerden yapılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlara da izin verildiği açıklandı. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...
1 EKİM SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ders zili 3 Ekim Çarşamba günü çalacak.
Valiliklerden yapılan açıklamada, okullar için verilen tatile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de dâhil olduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitime ara verildiğini aktardı.