29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. 29 Ekim milli bir bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Bayram öncesinde öğrenciler, 28 Ekim Salı günü okulların açık mı, kapalı mı olacağını mercek altına aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 28 Ekim Salı günü okullar yarım gün mü, ders var mı?" İşte detaylar...