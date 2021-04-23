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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması

23 Nisan Cuma yani bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün bilindiği üzere Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil... Başta dışarıda işi olanlar olmak üzere pandemi sürecindeki son durumu da göz önünde bulundurarak bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bilindiği üzere resmi tatil... Kısmi kısıtlama süreciyle birlikte resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, bugün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, "23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?é sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başladı. Yani bugün sokağa çıkma yasağı var. 82 saatlik sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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