Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Haziran 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesi

        Haftanın ilk gününde televizyon kanallarının yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının ekrana geleceği 8 Haziran 2026 Pazartesi akşamında, TRT 1'de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle yayınlanacak. TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal kanal yayın saatleri ve günün öne çıkan yapımları merak edilirken, "Bugün televizyonda ne var?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı ve dikkat çeken programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        8 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde kanalların yayın akışları merak edilirken, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle ekrana gelecek. atv’de Panda Planı 2, NOW’da ise Kiralık Koca: Aşk Mı, Oyun Mu? filmleri televizyonda ilk kez yayınlanacak. TV8’de de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi kanal kanal güncel yayın akışı ve günün öne çıkan yapımları…

        2

        KANALLARIN 8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Bahar

        03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Tekrar)

        23.15 Daha 17

        01.30 Gelinim Mutfakta

        03.45 Taş Kağıt Makas

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Ballerina

        22.45 Ballerina (Tekrar)

        01.30 Aramızda Kalsın

        03.00 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Panda Planı 2 (TV'de ilk)

        22.20 A.B.İ.

        01.40 Ödül Avcıları

        03.00 Gözleri Karadeniz

        6

        TRT 1

        05.28 İstiklal Marşı

        05.30 Lingo Türkiye

        06.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.35 Balkan Ninnisi

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Yerli Dizi

        03.20 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Her Yerde Sen

        11.45 Bay Yanlış

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sen Çal Kapımı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Kiralık Koca: Aşk Mı, Oyun Mu? (TV'de ilk)

        00.30 Adım Farah

        03.30 İnadına Aşk

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        8 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Powerbank nedeniyle uçaktaki yolcular tahliye edildi

        Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        İstanbul'da 3 milyonluk fidye operasyonu
        İstanbul'da 3 milyonluk fidye operasyonu
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Dehlizlerdeki gizem
        Dehlizlerdeki gizem