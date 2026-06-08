8 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde kanalların yayın akışları merak edilirken, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle ekrana gelecek. atv’de Panda Planı 2, NOW’da ise Kiralık Koca: Aşk Mı, Oyun Mu? filmleri televizyonda ilk kez yayınlanacak. TV8’de de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi kanal kanal güncel yayın akışı ve günün öne çıkan yapımları…