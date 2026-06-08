Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Haziran 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesi
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarının yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının ekrana geleceği 8 Haziran 2026 Pazartesi akşamında, TRT 1'de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle yayınlanacak. TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal kanal yayın saatleri ve günün öne çıkan yapımları merak edilirken, "Bugün televizyonda ne var?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı ve dikkat çeken programlar…
8 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde kanalların yayın akışları merak edilirken, TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle ekrana gelecek. atv’de Panda Planı 2, NOW’da ise Kiralık Koca: Aşk Mı, Oyun Mu? filmleri televizyonda ilk kez yayınlanacak. TV8’de de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi kanal kanal güncel yayın akışı ve günün öne çıkan yapımları…
KANALLARIN 8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Gece Hattı
01.15 Bahar
03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Tekrar)
23.15 Daha 17
01.30 Gelinim Mutfakta
03.45 Taş Kağıt Makas
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Ballerina
22.45 Ballerina (Tekrar)
01.30 Aramızda Kalsın
03.00 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Panda Planı 2 (TV'de ilk)
22.20 A.B.İ.
01.40 Ödül Avcıları
03.00 Gözleri Karadeniz
TRT 1
05.28 İstiklal Marşı
05.30 Lingo Türkiye
06.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.35 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Yerli Dizi
03.20 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Her Yerde Sen
11.45 Bay Yanlış
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kiralık Koca: Aşk Mı, Oyun Mu? (TV'de ilk)
00.30 Adım Farah
03.30 İnadına Aşk
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
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