20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nin play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu rövanş maçlarında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Ajax, Twente, PAOK, Roma, Ferencvaros gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Şubat 2025 bugünkü maç programı…