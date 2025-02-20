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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE (GS ve FB maçı izle) || TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz UEFA Avrupa Ligi Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı izle

        TRT 1 canlı izle ekranı! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı izle

        TRT 1 canlı izle ekranı GS ve FB Avrupa Ligi maçları için araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Galatasaray deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. GS ve FB Avrupa Ligi rövanş maçları TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:39
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları için nefesler tutuldu. Galatasaray, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS ve FB Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. TRT 1 uydu ve frekans bilgileri ile yayın akışı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans ayarları ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı izle…

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        GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray AZ Alkmaar maçı, 20 Şubat2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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        GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Tabii platformundan da izlenebilecek.

        Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

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        ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anderlecht Fenerbahçe maçı, 20 Şubat2025 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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        ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç Tabii platformundan da izlenebilecek.

        Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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        GS VE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla GS ve FB UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

        Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

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        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2025

        07.05 Benim Güzel Ailem

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Bir Zamanlar İstanbul

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray AZ Alkmaar"

        23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht Fenerbahçe"

        01.00 Bir Zamanlar İstanbul

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