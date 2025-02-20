Türkiye - İtalya basket maçı canlı izle! 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye - İtalya maçı canlı yayın izle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milli takım, deplasmanda 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye-İtalya basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-İtalya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye-İtalya maçı canlı izle linki ve tüm detaylar...
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadelen eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. hafta maçında İtalya'yı konuk ediyor. Grupta averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Peki, Türkiye-İtalya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye-İtalya maçı canlı izle linki...
TÜRKİYE-İTALYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. Haftasında İtalya'yı konuk edecek.
Türkiye - İtalya maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe akşamı saat 20.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-İTALYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam'ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
TÜRKİYE ADAY KADROSU BELLİ OLDU
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)
TÜRKİYE, RESMİ MAÇLARDA İTALYA'YI 2 KEZ MAĞLUP EDEBİLDİ
Türkiye, İtalya ile resmi müsabakalarda 33 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu maçların 2'sini kazanırken, 31'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya karşı resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1957'de elde etti.
Milliler, Bulgaristan'da düzenlenen 1957 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı klasman maçında sahadan 57-50 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye, İtalya önünde ikinci ve son galibiyetini 58 sene sonra elde etti. 1957'de oynanan maçı kazanmasının ardından rakibine hiç üstünlük kuramayan milliler, galibiyet özlemine 2015'te son verdi.
Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynadığı ilk müsabakayı 89-87 kazanarak İtalya'yı yarım asrı aşkın sonra mağlup etmeyi başardı.
İTALYA İLE 61. MAÇ
A Milli Basketbol Takımı, İtalya ile 61. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, "Gök Mavililer" ile yaptığı 60 maçın 9'unu kazanırken, 51'inde ise parkeden yenilgiyle ayrıldı.
İtalya ile tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda karşılaşan milliler, rakibine 20 sayı (49-29) farkla mağlup oldu