Fas'ın ilk kadın başbakanı: Fatima Zahra El Mansuri kimdir?

Fatima Zahra El Mansuri, merkez sağ eğilimli Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanmasının ardından Fas'ın ilk kadın başbakanı oldu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü Fatima Zahra el-Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece ülkenin ilk kadın başbakanı olan El Mansuri Arap dünyasında bu görevi üstlenen ikinci kadın oldu. Ekim 2021-Ağustos 2023 döneminde Tunus'ta başbakanlık yapan Necla Budin Arap dünyasında başbakanlık görevine gelen ilk kadın olmuştu.

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"TÜM FASLI KADINLAR İÇİN GURUR KAYNAĞI"

El Mansuri, televizyonda yayımlanan konuşmasında atanmasının "gerçekten tarihi" olduğunu söyledi.

"Ülkemizin tarihinde ilk kez bir kadın hükümeti yönetme sorumluluğunu üstleneceğim" diyen El Mansuri, "Bu yalnızca benim için değil, tüm Faslı kadınlar için bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Atama, geçen hafta yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından dört gün sonra gerçekleşti. El Mansuri'nin Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), en fazla oyu alarak parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 395 sandalyenin 97'sini kazandı.

İLK GÖREVİ KOALİSYONU KURMAK

PAM, tek başına çoğunluk için gereken 198 sandalyenin oldukça gerisinde kaldı ve hükümet kurabilmek için bir koalisyon oluşturmak zorunda. El Mansouri'nin ilk görevi de bu koalisyonu kurmak olacak.

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2008'de kurulan PAM, tüm partilerle çalışmaya istekli olduğunu açıkladı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile Demokratik Sol Federasyonu da dahil olmak üzere bazı partiler koalisyona katılmayacaklarını duyurdu.

Kurulacak koalisyon, 2030 FIFA Dünya Kupası öncesinde yapılacak milyarlarca dolarlık yatırımların dağılımına karar verecek. Dünya Kupası'nın ağırlıklı olarak Fas, Portekiz ve İspanya tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.

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2008'DE SİYASETE ATILDI, MARAKEŞ'İN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

1976'da Marakeş'te doğan El Mansuri hukuk eğitimi aldı. Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nden ileri düzey çalışmalar diploması ve ABD'deki New York Üniversitesi'nden Anglo-Sakson ticaret hukuku diploması aldı.

2008'de PAM'ın kurulmasının ardından siyasete atıldı ve 2009'da Marakeş'in ilk kadın belediye başkanı oldu.

İlk görev süresinin sona ermesinin ardından 2021 seçimleri sonrasında Marakeş Belediye Meclisi'nin başına yeniden geçti. Ardışık dönemlerde Temsilciler Meclisi'ne seçilerek parlamento deneyimi de kazandı.

El Mansuri, Ekim 2021'de ulusal hükümette görev almaya başladı ve Ulusal Mekansal Planlama, Şehircilik, Konut ve Şehir Politikası Bakanı olarak atandı.

Görev süresi boyunca bu bakanlık; doğrudan konut desteği programı, şehir planlaması ve mekansal kalkınmayla ilgili reformlar ve El-Hauz depreminden etkilenenlerin yeniden konutlandırılması gibi önemli dosyaları yürüttü.

"DEMİR KADIN" TANIMINI REDDETTİ

Şubat 2024'te PAM'ın liderlik koalisyonunun koordinatörü oldu. El Mansuri, kendisinin "demir kadın" olarak tanımlanmasını reddederek 2021'de PAM'ın dergisine verdiği röportajda, "Ben ne çelikten ne de demirden bir kadınım... Ben özgür bir aktivistim" dedi.

El Mansuri, siyasi kariyeri boyunca kadın hakları veya toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda kamuoyuna nadiren açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte Fas'ta çok eşliliğin yasaklanıp yasaklanmaması ve kadınlarla erkeklerin eşit miras hakkına sahip olup olmaması gibi konulardaki tartışmalar sürüyor.