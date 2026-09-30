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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

        Meteoroloji'den 20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 20 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:08 Güncelleme:
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        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 18°

        İzmir

        Sağanak Yağış 26°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Yağmurlu 22°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Sağanak Yağış 30°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 28°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Güneşli 20°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #sağanak yağmur
        #meteoroloji
        #hava durumu
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