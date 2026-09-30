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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'ın sonunda "pes edeceğini" savundu

        ABD Başkanı Trump, İran'ın sonunda "pes edeceğini" savundu

        ABD Başkanı Trump, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Tahran'ın "iyi durumda olmadığını" söyledi ve İran'ın sonunda pes edeceğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        Trump: İran sonunda pes edecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada "herhangi bir dönemden fazla" petrol taşıdıklarını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trump, soru-cevap bölümünün bir noktasında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Tahran'ın "iyi durumda olmadığını" savundu.

        ABD Başkanı, İran’ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığı sorusuna, "Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü." şeklinde yanıt verdi.

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        "KİM JONG-UN İLE İYİ ARKADAŞIZ"

        ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasına neden ses çıkarmadığı sorusuna ise Trump, "Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka biri başkandı ve onlar onu durdurabilirdi." diye karşılık verdi.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "iyi arkadaş" olduklarını anlatan Trump, "Onun sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum." dedi.

        "HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN YÜKSEK MİKTARDA PETROL GEÇİYOR"

        Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde çok ciddi miktarda petrol geçişini sağladıklarını dile getirdi.

        Trump, "Biliyorsunuz, son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı’ndan tarihin herhangi bir döneminde elde edilenden daha fazla petrol çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

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