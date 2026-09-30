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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DDK, fon işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı

        DDK, fon işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı

        Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında denetim süreci başladı

        DDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunca, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

        İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi.

        Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından, denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları, gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek.

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        #DDK
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #fon
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