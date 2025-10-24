Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 22 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        22 Ekim 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların başlangıç saatleri belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ekim 2025 bugünkü maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 07:26 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için heyecan dorukta olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA DEVAM EDİYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta, 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

        Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

        3

        GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba bugün saat 19.45'te başlayacak.

        RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

        Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

        4

        22 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

        20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        5

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

        19:45 Athletic Bilbao - Karabağ (tabii Spor)

        22:00 Monaco - Tottenham (tabii Spor 4)

        6

        22:00 Atalanta - Slavia Prag (tabii Spor 5)

        22:00 Chelsea - Ajax (tabii Spor 3)

        22:00 Sporting CP - Marsilya (tabii Spor 6)

        7

        22:00 Real Madrid - Juventus (tabii Spor)

        22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool (tabii Spor 1)

        22:00 Bayern Münih - Club Brugge (tabii Spor 2)

        8

        FIBA Europe Cup

        18:00 Absheron - Trefl Sopot

        18:30 Rilski Sportist - Tartu Üniversitesi

        19:00 Start Lublin - Porto

        19:00 Szombathely - Corona

        19:00 Bakken - Oradea

        19:00 Keravnos - AEK Larnaka

        19:00 Cedevita - Petkim Spor

        19:00 Anortosis - Trepça

        19:30 Zaragoza - Braunschweig

        19:30 Peristeri - KK Pelister

        20:00 Kutaisi - Prievidza

        20:00 Rasta Vechta - Reggiana

        21:00 Sporting - Bashkimi

        21:30 Dinamo Sassari - Włocławek

        21:45 Vâlcea 1924 - PAOK

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        19:30 Rytas - Promitheas

        19:30 MLP Academics Heidelberg - Legiea Varşova

        21:00 Cholet - Hapoel Holon

        21:45 Badalona - Bursaspor

        Eurocup

        19:00 U-Banca Transilvania - Reyer

        19:00 Bahçeşehir Koleji - Cedevita Olimpija

        20:00 Chemnitz 99 - London Lions

        20:00 Buducnost - Panionions

        20:30 JL Bourg - Lietkabelis

        21:00 Trento - Türk Telekom

        9

        TVF Erkekler Kupa Voley

        13:00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Gebze Bld. (TRT Spor Yıldız)

        15:00 Bursa B.Şehir Bld. - Gaziantep Gençlik Spor (TRT Spor Yıldız)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş