22 Ekim 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların başlangıç saatleri belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ekim 2025 bugünkü maç fikstürü...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta, 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba bugün saat 19.45'te başlayacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
22 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)
19:45 Athletic Bilbao - Karabağ (tabii Spor)
22:00 Monaco - Tottenham (tabii Spor 4)
22:00 Atalanta - Slavia Prag (tabii Spor 5)
22:00 Chelsea - Ajax (tabii Spor 3)
22:00 Sporting CP - Marsilya (tabii Spor 6)
22:00 Real Madrid - Juventus (tabii Spor)
22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool (tabii Spor 1)
22:00 Bayern Münih - Club Brugge (tabii Spor 2)
FIBA Europe Cup
18:00 Absheron - Trefl Sopot
18:30 Rilski Sportist - Tartu Üniversitesi
19:00 Start Lublin - Porto
19:00 Szombathely - Corona
19:00 Bakken - Oradea
19:00 Keravnos - AEK Larnaka
19:00 Cedevita - Petkim Spor
19:00 Anortosis - Trepça
19:30 Zaragoza - Braunschweig
19:30 Peristeri - KK Pelister
20:00 Kutaisi - Prievidza
20:00 Rasta Vechta - Reggiana
21:00 Sporting - Bashkimi
21:30 Dinamo Sassari - Włocławek
21:45 Vâlcea 1924 - PAOK
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:30 Rytas - Promitheas
19:30 MLP Academics Heidelberg - Legiea Varşova
21:00 Cholet - Hapoel Holon
21:45 Badalona - Bursaspor
Eurocup
19:00 U-Banca Transilvania - Reyer
19:00 Bahçeşehir Koleji - Cedevita Olimpija
20:00 Chemnitz 99 - London Lions
20:00 Buducnost - Panionions
20:30 JL Bourg - Lietkabelis
21:00 Trento - Türk Telekom
TVF Erkekler Kupa Voley
13:00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Gebze Bld. (TRT Spor Yıldız)
15:00 Bursa B.Şehir Bld. - Gaziantep Gençlik Spor (TRT Spor Yıldız)