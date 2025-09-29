Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları

        Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 29 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig'de 7. hafta bugün yapılacak tek maçla sona erecek. Beşiktaş Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve İspanya 2. Ligi'nde kritik maçlar oynanacak. İşte, 29 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi!

        Giriş: 29.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:38
        1

        Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 29 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 1. Lig, , Premier Lig, La Liga, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve İspanya 2. Ligi’nde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Süper Lig'in 7. haftası Beşiktaş Kocaelispor maçıyla kapanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        29 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (beIN Sports 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (TRT Spor)

        17.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK (TRT Spor)

        20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (TRT Spor)

        20.00 Adana Demirspor SMS Grup Sarıyerspor (BeIN MAX 1)

        4

        İngiltere - Premier Lig

        22.00 Everton-West Ham United (BeIN Sports 3)

        5

        İspanya - LaLiga

        22.00 Valencia-Real Oviedo (S Sport & S Sport Plus)

        6

        İtalya - Serie A

        19.30 Parma-Torino (S Sport 2 & S Sport Plus)

        21.45 Genoa-Lazio (S Sport 2 & S Sport Plus)

        7

        Portekiz Süper Ligi

        22.00 Arouca-Porto (S Sport Plus)

        8

        İspanya 2. Ligi

        22.30 Leganes-Castellon (S Sport Plus)

        9
