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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 9 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 9 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dün oynanan kupa maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin heyecan dolu kupa maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, 9 Ocak Perşembe hangi takımın maçı var, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte, 9 Ocak 2025 maç takvimi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:07
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        1

        Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 9 Ocak 2025 Perşembe listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 9 Ocak Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        9 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Türkiye Kupası

        13:00 Erzurumspor FK - Göztepe (ASpor)

        18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor (ASpor)

        3

        20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (ATV)

        15:30 Çorum FK - Konyaspor (ASpor)

        4

        İspanya - Süper Kupa

        22:00 Real Madrid - Mallorca (TİVİBUSPOR 1)

        5

        Suudi Arabistan Pro Lig

        17:45 Al Fateh - Al Wahda

        18:00 Al Riyadh - Al Khaleej

        20:00 Al Nassr - Al Akhdoud

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