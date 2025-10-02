UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 2 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor. Ligde bugün 18 maç yapılacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçları oynanacak. Futbolseverler heyecanla Fenerbahçe Nice maçını bekliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?