Bugünkü maç takvimi 2 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 2 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün başlarken UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda Fenerbahçe Nice ile karşı karşıya gelecek. İşte, 2 Ekim 2025 bugünkü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları listesi!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 2 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor. Ligde bugün 18 maç yapılacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçları oynanacak. Futbolseverler heyecanla Fenerbahçe Nice maçını bekliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.
Legia Varşova-Samsunspor maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)
19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis
19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)
19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)
19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles
19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)
19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)
19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb
22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)
22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)
22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)
22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)
UEFA Konferans Ligi
19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans
19:45 Noah - Rijeka
19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps
19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)
19:45 KuPS Kuopio - Drita
19:45 Omonia Nicosia - Mainz 05
19:45 Lausanne Sports - Breidablik
19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija
19:45 Lech Poznan - Rapid Wien
22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 Celje - AEK Atina
22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova
22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk
22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers
22:00 Shelbourne - Hacken
22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg