Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 2 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç programı

        Bugünkü maç takvimi 2 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 2 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün başlarken UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda Fenerbahçe Nice ile karşı karşıya gelecek. İşte, 2 Ekim 2025 bugünkü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 09:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 2 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor. Ligde bugün 18 maç yapılacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta maçları oynanacak. Futbolseverler heyecanla Fenerbahçe Nice maçını bekliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        3

        VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

        Legia Varşova-Samsunspor maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

        Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        2 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        UEFA Avrupa Ligi

        19:45 Viktoria Plzen - Malmö FF (TRT Tabii Spor 4)

        19:45 Ludogorets Razgrad - Real Betis

        19:45 Bologna - Freiburg (TRT Tabii Spor 2)

        19:45 Brann - Utrecht (TRT Tabii Spor 3)

        19:45 Panathinaikos - Go Ahead Eagles

        19:45 FCSB - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

        19:45 Roma - Lille (TRT Tabii Spor)

        19:45 Celtic - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

        5

        19:45 Fenerbahçe - Nice (TRT 1)

        22:00 Basel - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

        22:00 Nottingham Forest - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb

        22:00 Sturm Graz - Rangers (TRT Tabii Spor 6)

        22:00 Porto - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Celta Vigo - PAOK (TRT Tabii Spor)

        22:00 Lyon - Salzburg (TRT Tabii Spor 2)

        22:00 Feyenoord - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

        22:00 Genk - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 4)

        6

        UEFA Konferans Ligi

        19:45 Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans

        19:45 Noah - Rijeka

        19:45 Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps

        19:45 Dynamo Kiev - Crystal Palace (TRT Tabii Spor 6)

        19:45 KuPS Kuopio - Drita

        19:45 Omonia Nicosia - Mainz 05

        19:45 Lausanne Sports - Breidablik

        19:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija

        19:45 Lech Poznan - Rapid Wien

        22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar

        7

        22:00 Celje - AEK Atina

        22:00 Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova

        22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc

        22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk

        22:00 Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)

        22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers

        22:00 Shelbourne - Hacken

        22:00 Slovan Bratislava - RC Strasbourg

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı