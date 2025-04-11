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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 NİSAN 2025 PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları

        Bugünkü maçlar 11 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        11 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı bugün başlııyor. Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Öte yandan Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. Süper Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga maçlarının saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Nisan 2025 bugünün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:17
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        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 11 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga’da futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşması ise Samsunspor Galatasaray maçı! Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        2

        11 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Samsunspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

        3

        Serie A

        21:45 Udinese - Milan (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        4

        Ligue 1

        21:45 Lens - Reims (beIN Sports 5)

        5

        Bundesliga

        21:30 Wolfsburg - RB Leipzig (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)

        LaLiga

        22:00 Valencia - Sevilla (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        6

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:55 Al Akhdoud - Al Taawon

        19:00 Al Raed - Al Ahli Jeddah

        21:00 Al Ettifaq - Al Hilal Riyadh

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