Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 11 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. Öte yandan İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga’da futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşması ise Samsunspor Galatasaray maçı! Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Nisan 2025 bugünkü maç programı…