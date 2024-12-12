12 Aralık 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu akşam 17 maç oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray Malmö’ye konuk olurken, Beşiktaş Bodo/Glimt deplasmanında sahaya çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Aralık Avrupa Ligi maç fikstürü ile BJK, GS maç detayları haberimizde…