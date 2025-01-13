Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 13 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Bugünkü maçlar 13 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "13 Ocak Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 13 Ocak 2025 maç takvimi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün Süper Lig, ve 1. Lig'de ikişer, La Liga ve Serie A'da birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 13 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 13 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        TRENDYOL SÜPER LİG

        20:00 Göztepe - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

        20:00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        3

        TRENDYOL 1. LİG

        17:00 Çorum FK - İstanbulspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        20:00 Manisa FK - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        4

        İTALYA SERİE A

        22:45 Monza - Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        5

        LA LİGA

        23:00 Real Sociedad - Villarreal (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yeşilçam emektarının dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."