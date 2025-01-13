Bugünkü maçlar 13 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "13 Ocak Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 13 Ocak 2025 maç takvimi..
Bugün Süper Lig, ve 1. Lig'de ikişer, La Liga ve Serie A'da birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 13 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 13 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 Göztepe - Kasımpaşa (beIN Sports 2)
20:00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
17:00 Çorum FK - İstanbulspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20:00 Manisa FK - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)