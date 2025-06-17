17 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Avrupa U19 Şampiyonası ve Çin Süper Ligi’nde heyecan dolu maçlar oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Haziran 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…