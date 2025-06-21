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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Talisca için Brezilya'dan takas iddiası! - Futbol Haberleri

        Talisca için Brezilya'dan takas iddiası!

        Fenerbahçe'nin 2024-2025 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan Corinthians ve Flamengo talip oldu. Sambacı için bir de takas iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:30
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        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca için Brezilya'dan iki transfer iddiası birden geldi.

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        Ülke basınında çıkan haberlere göre; 31 yaşındaki futbolcuya Corinthians ve Flamengo talip oldu.

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        Talisca, vatandaşı olan gazeteci Andre Hernan'a verdiği röportajda Corinthians'ın geçmişte kendisine talip olduğunu doğruladı.

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        Talisca verdiği röportajda, "Brezilya'da Bahia ve Corinthians taraftarıyım. Corinthians'tan menajerimi aradılar ama somut bir şey olmadı" diye konuştu.

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        Bolavip ise Flamengo'nun Talisca'yı istediğini yazdı. Haberde, "Kulübün transferlerden sorumlu yöneticisi Jose Boto, temmuz ayındaki transfer dönemi için takviyeleri takip ediyor. Talisca'nın adı, özellikle Gerson'un muhtemel ayrılığı ya da Cebolinha ile Michael için gelecek tekliflere karşılık alternatif olarak gündeme geldi" ifadelerine yer verildi.

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        Brezilyalı yıldızın, Flamengo hakkında bilgi almak için futbolcularla iletişime geçtiği de öne sürüldü.

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        TALISCA-ALEX SANDRO TAKASI İDDİASI

        Torcedores adlı haber sitesi ise Fenerbahçe'nin Alex Sandro için Flamengo'ya teklif yaptığını yazdı.

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        Sarı-lacivertlilerin 34 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi.

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        İki kulüp arasında Talisca-Alex Sandro takasının gerçekleşebileceği öne sürüldü.

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        Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 23 resmi maçta 12 gol kaydetti.

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