Yunanistan: 72 - Türkiye: 83 | MAÇ SONUCU 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Yunanistan'la karşı karşıya geldi ve rakibini 72-83 mağlup etti. Potanın Perileri, bu sonuçla Komşu'yu eleyerek grupta 2. oldu ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:24 facebook

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