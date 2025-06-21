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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Yunanistan: 72 - Türkiye: 83 | MAÇ SONUCU (Potanın Perileri çeyrek finalde!) - Basketbol Haberleri

        Yunanistan: 72 - Türkiye: 83 | MAÇ SONUCU

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Yunanistan'la karşı karşıya geldi ve rakibini 72-83 mağlup etti. Potanın Perileri, bu sonuçla Komşu'yu eleyerek grupta 2. oldu ve çeyrek finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:24
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        Potanın Perileri çeyrek finalde!
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        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale kaldı.

        Millilerin üç sayı çizgisinin gerisinden skor ürettiği ilk çeyrekte Yunanistan ise pota altını zorlayarak basketler buldu. Ay-yıldızlıların yaptığı top kayıplarından faydalanan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi.

        Alperi Onar'ın üst üste kaydettiği basketlerle ikinci çeyreğe hızlı başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performansıyla 16-2'lik skor üstünlüğü kuran milli takım, periyodun bitimine iki dakika kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-43. İkinci çeyrekte iyi hücum eden ve savunma sertliğini artıran milliler, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

        Üçüncü çeyreğe Spanou'nun peş peşe attığı sayılarla giren Yunanistan, periyodun başlarında 45-45'lik eşitliği yakaladı. Yunanistan, bu bölümde sayı bulmakta zorlanan Türkiye karşısında Parks'ın etkili oyunuyla öne geçerek periyodun bitimine 4 dakika kala skoru 55-50 yaptı. Hızlı hücumlarla skor üreterek üstünlüğü tekrar ele geçiren milliler, final periyoduna 62-59 önde girdi.

        Son çeyreğe hücumda iyi başlayan ay-yıldızlılar, savunmada ise rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Üç sayılık isabetlerle farkı açan Türkiye, mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.

        A Grubu'nda 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

        Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde B Grubu'nu lider bitirecek takımla 24 Haziran Salı günü karşılaşacak.

        Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

        Salon: Barış ve Dostluk

        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan)

        Yunanistan: Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Bosgana, Nikolopoulou 2, Louka, Karlafti

        Türkiye: Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş

        1. Periyot: 21-17

        Devre: 35-43

        3. Periyot: 59-62

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