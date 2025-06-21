Nihal Candan'a veda
Anoreksiya Nervoza nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan, son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Nihal Candan için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Annesi Umut Candan gözyaşlarına boğularak, feryat etti.
Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler. Candan'ın cenazesi sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
2023'TE TUTUKLANMIŞTI
Katıldıkları bir moda yarışmasıyla adlarını duyuran, Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edilmişti.
İlk olarak Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle Nihal Candan serbest bırakılırken, kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan da cezaevinden çıkmıştı.
Cezaevinden tahliye edildikten sonra Anoreksiya Nervoza nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı. Candan, tedaviye olumlu yanıt vermemesinden ardından 23 kiloya kadar düştü.
Candan, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.