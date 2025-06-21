Ünlü isimlerden Nihal Candan mesajları

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Nihal Candan için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Candan'ın cenazesi sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Nihal Candan'dan gelen acı haber sonrasında pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi. Hadise: Nihal, bir röportajında stresten yemek bile yiyemediğini söylemişti... Stres, baskı, üzüntü... Sebebi ne olursa olsun, bir kadının bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı. Söylenecek söz yok... Sürekli yargılanan, güzellik kalıplarına sıkıştırılan, baskıyla yaşayan tüm kadınların ne hissettiğini anlıyorum. Yalnız değilsiniz. Bu baskıyı besleyen herkes kendini sorgulamalı. Nihal'in ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

REKLAM Derya Uluğ: Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekânı cennet olsun. Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin...

Deniz Seki: Güzel kızım Nihal'in asıl canının neden yandığını, herkesten çok ben bilirim. Onun neden yemeğe, neden hayata küstüğünü en iyi ben anlarım... Ve ne yazık ki, onun gibi daha nice gencimiz sessizce çürümeye devam ediyor. Artık buna bir dur demenin zamanı gelmedi mi sizce? Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Sabır diliyorum.

İrem Derici: Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi, ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz...