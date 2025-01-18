Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 OCAK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 18 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 18 Ocak 2025 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugün 9 önemli ligde toplam 35 maç oynanacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga'da oynanacak bugünkü maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş Samsunspor'u ağırlayacak. İtalya Seri A'da Kenan Yıldız'lı Juventus, AC Milan ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Ocak 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        18 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya Laliga, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A’a kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ve Milan karşı karşıya gelecek. Bugünkü maç programı ile canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar…

        2

        18 OCAK 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

        16:00 Gaziantep FK - Bodrum FK (beIN Sports 1)

        19:00 Beşiktaş - Samsunspor (beIN Sports 1)

        3

        1. LİG

        13:30 Erzurumspor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

        16:00 Amed SK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

        16:00 Esenler Erokspor - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

        19:00 Çorum FK - Ümraniyespor (TRT Spor)

        4

        PREMİER LİG

        15:30 Newcastle United - Bournemouth

        18:00 Leicester City - Fulham

        18:00 West Ham United - Crystal Palace

        18:00 Brentford - Liverpool

        20:30 Arsenal - Aston Villa

        5

        LALİGA

        16:00 Girona - Sevilla

        18:15 Leganes - Atletico Madrid

        20:30 Real Betis - Deportivo Alaves

        23:00 Getafe - Barcelona

        6

        SERİE A

        17:00 Bologna - Monza

        20:00 Juventus - Milan

        22:45 Atalanta - Napoli

        7

        LİGUE 1

        19:00 Lens - PSG

        21:00 Rennes - Brest

        23:05 Lyon - Toulouse

        8

        BUNDESLİGA

        17:30 Bayern Münih - Wolfsburg

        17:30 Holstein Kiel - Hoffenheim

        17:30 Stuttgart - Freiburg

        17:30 Bochum - RB Leipzig

        17:30 Heidenheim - St. Pauli

        20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach

        9

        HOLLANDA EREDİVİSİE

        18:30 Zwolle - Psv Eindhoven

        20:45 Utrecht - Az Alkmaar

        22:00 Willem - Feyenoord

        23:00 Go Ahead Eagle - Groningen

        PORTEKİZ PREMİER LİG

        18:30 Santa Clara - Estoril

        21:00 Rio Ave - Sporting Cp

        23:30 Guimaraes - Arouca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"