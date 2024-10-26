26 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu zorlu karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Ekim 2024 maç takvimi…