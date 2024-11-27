Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 27 Kasım 2024 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma oynanacak. Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelirken PSV, Borussia Dortmund, Monaco, Celtic, Juventus gibi önemli takımlar sahaya çıkacak. 27 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi maç program ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
27 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam ediyor. Bu sezon LaLiga’da gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler’li Real Madrid, Liverpool’a konuk olurken, PSV ise Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet arayacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeye spor tutkunları maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!
27 Kasım Çarşamba günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta, 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak 9 karşılaşma ile sona eriyor.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi’nde, puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Real Madrid, Liverpool, PSV, Borussia Dortmund, Monaco, Celtic, Juventus, Shakhtar Donetsk gibi takımların bugün maçı bulunuyor. Detaylı programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.
27 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)
20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)
23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)
23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)
23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)
UEFA KONFERANS LİGİ
18:30 Başakşehir FK - Petrocub (TRT 1)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
1- İnter 13 puan
2- Barcelona 12 puan
3- Liverpool 12 puan
4- Atalanta 11 puan
5- Bayer Leverkusen 10 puan
6- Monaco 10 puan
7- Arsenal 10 puan
8- Sporting Lizbon 10 puan
9- Stade Brest 29 10 puan
10- Borussia Dortmund 9 puan
11- Bayern Münih 9 puan
12- Aston Villa 9 puan
13- Atletico Madrid 9 puan
14- Milan 9 puan
15- Manchester City 8 puan