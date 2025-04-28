Bugünkü maçlar 28 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Nisan 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, UEFA Gençlik Ligi'nde hangi maçların oynanacağı belli oldu. Süper Lig'de 33. hafta bu akşam oynanacak tek maçla sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 28 Nisan 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Nisan 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, UEFA Gençlik Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2025 bugünkü maçlar listesi…
28 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
UEFA GENÇLİK LİGİ FİNAL
19.00 Trabzonspor U19-Barcelona U19 (Tabii ve TRT Spor)