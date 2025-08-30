Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 AĞUSTOS 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 30 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        30 Ağustos 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. LaLiga'da ise Real Madrid - Mallorca maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 30 Ağustos 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...

        Giriş: 30.08.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:49
        1

        30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Kasımpaşa, Gaziantep FK, Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 30 Ağustos 2025 Cumartesi listesi…

        2

        30 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)

        19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

        21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

        21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)

        19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

        21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)

        21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

        4

        İngiltere - Premier Lig

        14:30 Chelsea - Fulham

        17:00 Sunderland - Brentford

        17:00 Tottenham - Bournemouth

        17:00 Manchester United - Burnley

        17:00 Wolverhampton – Everton

        19:30 Leeds United - Newcastle United

        5

        İspanya - LaLiga

        18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

        20:00 Real Oviedo - Real Sociedad

        20:30 Girona - Sevilla

        22:30 Real Madrid - Mallorca

        6

        İtalya - Serie A

        19:30 Bologna - Como

        19:30 Parma - Atalanta

        21:45 Pisa - Roma

        21:45 Napoli - Cagliari

        7

        Fransa - Ligue 1

        18:00 Lorient - Lille

        20:00 Nantes - Auxerre

        22:05 Toulouse - PSG

        8

        Almanya - Bundesliga

        16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

        16:30 RB Leipzig - Heidenheim

        16:30 Stuttgart - Mönchengladbach

        16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

        19:30 Augsburg - Bayern Münih

        9

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:55 Al Fateh - Al Fayha

        21:00 Al-Qadsiah - Al Najma

        21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah

        10

        Eredivisie

        17:30 Volendam- Ajax

        19:45 Heerenveen- Go Ahead

        21:00 PSV- Telstar

        22:00 Excelsior- Twente

        11
