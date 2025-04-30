30 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı devam edecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Nesine 3. Lig maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Nisan 2025 bugünkü maç programı…