Bugünkü maçlar 30 Nisan 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
30 Nisan 2025 bugünkü maç programı kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı bugün sona eriyor. Merak edenler için 30 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Nesine 3. Lig gibi yerli ve yabancı lig müsabakalarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Nisan 2025 listesi...
30 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı devam edecek. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Nesine 3. Lig maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Nisan 2025 bugünkü maç programı…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNAL HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları 30 Nisan Çarşamba bugün sona erecek.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belirlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL
22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)
ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL
19:30 Al Nassr - Kawasaki Frontale
TÜRKİYE NESİNE 3. LİG - YÜKSELME PLAY OFF - 1. TUR
15:00 Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK
15:00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor
16:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK
16:00 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor
16:00 K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947
16:00 Silivrispor - Tire 2021 FK
16:00 Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor
20:00 52 Orduspor FK – Pazarspor