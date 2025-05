haftanın kitapları

NİŞİNO'NUN ON AŞKI

(Hiromi Kawakami)



Ünlü Japon yazar Hiromi Kawakami, Budala Kitap'tan çıkan Nişino’nun On Aşkı’nda "Bir insanın hayatı, sadece yaşadığı aşklar üzerinden anlatılabilir mi?" sorusunun cevabını etkileyici bir şekilde veriyor. Üstelik bunu Nişino’nun değil, her bölümde farklı bir kadının ağzından anlatıyor. Biz de insanların farklı yaşlarda aşka ve âşık oldukları kişilere bakışının nasıl değiştiğini okuyoruz. Bu kitapta kötü insanlar yok. İyiler de öyle. Her aşk kendi doğallığında başlayıp ilerliyor ve aynı şekilde son buluyor. Tıpkı ağaçtan kopan kuru bir yaprağın savrula savrula yere düşmesi gibi… Geriyeyse hayal kırıklıkları, keder ve yalnızlık kalıyor. Ne de olsa bir aşk bitince herkes kaybediyor. Japonya, Amerika, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde çoksatarlar arasına giren Nişino’nun On Aşkı, okurlara modern bir destan sunuyor.