haftanın kitapları

FİLMCİLİĞİN İÇ YÜZÜ

(Vedat Örfi Bengü)



Türk sinema tarihinde oyuncu, senarist ve rejisör olarak varlık gösteren ve eserleriyle sinemanın gelişimine roman türünden daha fazla katkılar sunan Vedat Örfi, Piraye’nin ilk eşi ve Nazım Hikmet’in manevi oğlu, eleştirmen Memet Fuat’ın öz babası olma sıfatları dışında günümüz okurları için ne yazık ki çok da bilinir değildir. Vedat Örfi Bengü, genç yaşta Fransa ve Mısır’a uzun süren seyahatler yapmıştır. Her ne kadar Vedat Örfi’nin Mısır dışındaki faaliyetleri hakkında doyurucu bilgiler olmasa da Filmciliğin İç yüzü adlı bu eserin ortaya çıkmasıyla buradaki anı kırıntıları sayesinde kimi bilgiler yansıtılıyor. Dorlion Yayınları'ndan çıkan Filmciliğin İç yüzü ve Sanat Konuşmaları’nda bir zamanlar Türk sinemasına yön vermiş İpek Film ve Fahir İpekçi hakkında, Halide Pişkin namıdiğer Habibe Molla, opera sanatçısı Semiha Berksoy, Betty Blythe, Alis Feyre, Brigitte Helm, Lillian Gish, Clark Gable gibi birçok sinema sanatçısına dair ve onların yer aldığı filmlerle alakalı birçok tespit, anı ve yorumlar bulunyor. Bu eser aynı zamanda 1930’lu yıllarda dünyada ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde sinema faaliyetlerinin ne şekilde işlediği, ilerlediği ve sinema teknik pratikleri hakkında da çeşitli bilgiler sunuyor.