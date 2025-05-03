Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!

Zonguldak'ta olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen (32), elektrik akımına kapıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Evli olan Emrah Özmen, 32 yaşındaydı.

DHA'daki habere göre mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.