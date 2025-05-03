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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 6 bölgemizde sağanak geçişleri bekleniyor. Ege'nin doğusunda, Akdeniz'de ve İç Anadolu'da ise şiddetli yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 07:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 07:05
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ADANA: 24, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 20, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        HAKKARİ: 20, Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

        ADIYAMAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu ve açık

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