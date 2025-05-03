ABD Başkanı Donald Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Başkan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

"ÜLKEMİZE DİNİ GERİ GETİRİYORUZ"

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören bir kararnameye imza attı.

Politico'nun haberine göre Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki 'Ulusal Dua Günü' etkinliğinde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

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"Kilise ve devlet ayrılığından bahsediyorlar… 'Pekala, bunu bir süreliğine unutalım' dedim. Gerçekten de bir ayrılık olduğundan bahsediyorlar… Bilmiyorum… Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Emin değilim, ama ayrılık olsun veya olmasın, siz (din adamlarına sesleniyor) Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz ve ülkemizi temsil ediyorsunuz. Ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu büyük bir mesele."