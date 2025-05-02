Vatikan'da yeni Papa seçimi 7 Mayıs'ta başlayacak: Gizli oylama hakkında 8 gerçek
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'inci Papa'nın kim olacağına çevrildi. Vatikan'da Konklav 7 Mayıs'ta başlayacak, peki gizli oylama hakkında neler biliniyor?
Papa belirleme süreci Konklav'a 80 yaşının altındaki 135 kardinalin katılması gerekirken İtalyan basını, bu sayının 133 olabileceğini belirtiyor. Kilise hukukuna göre, Konklav'daki oylamada üçte iki çoğunluğu alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri yani Papa ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.
Konklav'da papanın seçilmesi durumunda ilk olarak Sistine Şapeli'nden beyaz duman çıkması sağlanarak dünyaya yeni papanın belirlendiği mesajı iletilecek. Ardından yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünyaya takdim edilecek.
Peki Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında bilinen 8 ilginç gerçek ne?
Tarihin en uzun Konklav'ı
13. yüzyılda, Papa IV. Clement'in halefini seçmek neredeyse üç yıl sürdü, tam olarak bin 6 gün, ve bu Katolik Kilisesi tarihindeki en uzun Konklav oldu.
Papa Gregory X'i seçen gizli oylama Kasım 1268'den Eylül 1271'e kadar sürdü. Bu, iki ana jeopolitik ortaçağ grubunun destekçileri arasındaki uzun bir mücadeleden sonra, "uzlaşma" yoluyla papalık seçiminin ilk örneğiydi.
Gizlilik yemini
Başlangıçta papalık seçimleri bu kadar gizli değildi ancak Viterbo'daki uzun seçim, siyasi müdahale endişelerini artırdı. Gregory X, kardinal seçmenlerin yeni bir papa seçilene kadar "cum clave" (anahtarla) olarak izole bir yerde kilitlenmesi gerektiğini emretti.
Amaç, kardinallerin Tanrı'nın iradesi tarafından yönlendirilen, hiçbir siyasi müdahale veya dikkat dağıtıcı unsur olmadan görevlerine odaklanabilecekleri tamamen izole bir ortam yaratmaktı. Yüzyıllar boyunca çeşitli papalar, gizliliğin önemini vurgulayarak toplantıyı çevreleyen kuralları değiştirdi ve güçlendirdi.
'Günde bir öğün' kuralı
Papa Gregory X, piskoposların kaldığı binanın çatısını söküp, onları bir sonuca varmaya zorlamak için öğünlerini ekmek ve suyla sınırlamasının ardından seçildi. Gregory X, 1274'te konseyin ardından seçim üç günden uzun sürerse kardinallerin yalnızca "günde bir öğün" ve sekiz günden uzun sürerse yalnızca "ekmek, su ve şarap" alacağını kararlaştırdı. Bu kısıtlama daha sonra kaldırıldı.
Tarihin en kısa Konklav'ı
1274'ten önce, bir papanın selefinin ölümüyle aynı gün seçildiği zamanlar oluyordu. Ancak bundan sonra kilise ilk oylamadan önce en az 10 gün beklemeye karar verdi. Daha sonra bu süre tüm kardinallerin Roma'ya varması için 15 güne çıkarıldı.
Vatikan tarihçisi Ambrogio Piazzoni'ye göre, 10 günlük bekleme kuralını uygulayan en hızlı Konklav, sadece birkaç saat içinde seçilen Papa II. Julius'un 1503'teki seçimi gibi görünüyor.
Sistine Şapeli'ndeki ilk konklav
Sistine Şapeli'ndeki Michelangelo'nun freskli tavanı altında düzenlenen ilk Konklav 1492'de yapıldı. 1878'den beri dünyaca ünlü şapel tüm konklavların mekanı haline geldi.
Hijyen ve sağlık sorunları
Konklav'ın kapalı yapısı, kardinaller için başka bir meydan okumayı da gündeme getirdi: Hijyen ve sağlık sorunları. Domus Santa Marta konukevi 1996'da inşa edilmeden önce, kardinaller Sistine Şapeli'ne bağlı odalardaki karyolalarda uyuyorlardı.
Tarihçi Miles Pattenden, 16. ve 17. yüzyıllardaki Konklavların temiz olmayan ortamlarda gerçekleştiğini, özellikle yaz aylarında hastalık salgınları konusunda endişe duyulduğunu söyledi.
Kardinallerin çoğunun yaşça büyük olduğuna dikkati çeken Pattenden, kapalı alan ve havalandırma eksikliğinin bu sorunları daha da kötüleştirdiğini söyledi. Bazı oylamalarda seçmenlerin konklavı hasta olarak terk ettiği ifade edildi.
Alternatif yerler
Çoğu Konklav Roma'da, bazıları Vatikan sınırlarının dışında gerçekleşirken, dört seçim Quirinale Sarayı'ndaki Pauline Şapeli'nde, yaklaşık 30 tanesi ise St. John Lateran Bazilikası'nda, Santa Maria Sopra Minerva'da veya Roma'daki diğer yerlerde düzenlendi.
15 kez Roma ve Vatikan dışında, İtalya'da Viterbo, Perugia, Arezzo ve Venedik ile Almanya'da Konstanz ve Fransa'da Lyon'da gerçekleşti.
En genç papa, en yaşlı papa
Papa John XII, 955'te seçildiğinde henüz 18 yaşındaydı. En yaşlı papaların ikisi de neredeyse 85 yaşında olan Papa Celestine III (1191'de seçildi) ve Celestine V'di (1294'te seçildi). Benedict XVI, 2005'te seçildiğinde 78 yaşındaydı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.