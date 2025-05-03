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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı! | Son dakika haberleri

        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!

        Mersin'de, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ile emekli Jandarma Albay A.A.'nın olduğu 6 kişi yakalandı. Eski vali, kimlik tespitinin diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 07:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 07:57
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        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar'ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        DHA'daki habere göre jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki iki ayrı otomobile binmek isteyen eski vali H.B. (65) ve emekli Jandarma Albay A.A. (54) ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

        VALİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

        Eski Vali H.B. hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı.

        KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

        Emekli Jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı. Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.

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        #Mersin
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