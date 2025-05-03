Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı! Mersin'de, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ile emekli Jandarma Albay A.A.'nın olduğu 6 kişi yakalandı. Eski vali, kimlik tespitinin diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.05.2025 - 07:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 07:57 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL