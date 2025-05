Valentin Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler: Beni aşağılayarak göndermek istediler!

"ÇOK İYİ BİR GRUBUMUZ VARDI"

"Beşiktaş'ta genelde Fransızca konuştuğumuz çok iyi bir grup vardı: Rachid Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar, N'Sakala... Her şey gerçekten çok iyi gidiyordu. Mesela Abou adeta alev almış gibiydi. Ben de goller atıyordum. Rachid'in kaç asistle sezonu bitirdiğini bile bilmiyorum. Larin diye bir forvet vardı, ona topu on metre yükseklikten bile atsan gol atıyordu. Her şey sürekli yolunda gidiyordu."