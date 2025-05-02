Valentin Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler: Beni aşağılayarak göndermek istediler!

"OLANLARI AKLIM ALMIYORDU"

"Kontratımda öyle bir madde yoktu. Öyle keyfi bir şekilde seni kadro dışı bırakma hakkı yok. En kötüsü ne biliyor musun? Bundan belki bir hafta önce kulübe yeni gelen sportif direktörle konuşmuştum. Bana açıkça 'Sen bu takım için önemli bir oyuncusun' demişti. Bu yüzden gördüğüm o haberin gerçek olduğuna inanamadım. Hemen şoförümü aradım. 'Hadi gel, kulübe gidiyoruz' dedim. Normalde gitmeyi bile düşünmezdim ama dayanamadım, kulübe gittim. Oraya vardığımda masörler, fizyoterapistler, oyuncular… kimse benimle konuşmaya cesaret edemedi. Çünkü herkes bunun ne kadar saçma, ne kadar garip bir durum olduğunu biliyordu. Onana da oradaydı, Eric Bailly de geldi. Ama Aboubakar ve Rachid Ghezzal gelmedi. Ki bence akıllılık ettiler. Onlar benden daha zekice davrandı bu konuda, hiç gelmediler. Sonra Onana'ya 'Bu yaşanan tam bir delilik' dedim. Zaman geçtikçe sinirim artıyordu, aklım almıyordu. Sonra kulüpte beklemeye başladım, sportif direktörlerle konuşmak istiyordum. Gittim (Brad Friedel) yanına, birkaç kişiyle birlikteydi. 'Ne oluyor burada' dedim. O da 'Nasıl yani' diye sordu. Ben de yükselmeye başladım, 'Ne oluyor burada diyorum!' dedim. O da, 'Valla bilmiyorum' dedi. 'Nasıl bilmiyorsun?' dedim. 'Sen sportif direktörsün, ben kulüpten atılmışım, sen bunun nedenini bilmiyor musun?' dedim. Bana, 'Yok, bilmiyorum. Bir toplantı yapılmış, karar orada verilmiş ama ben o toplantıda yoktum.' dedi."