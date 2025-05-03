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        Haberler Yaşam Yaren leylek baba oldu! Yaren ve Nazlı'nın iki yavrusu yumurtadan çıktı!

        Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın 2 yavrusu yumurtadan çıktı. Kalan 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:07
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        Yaren leylek baba oldu!
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        Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti.

        Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın, bu yıl da 4 yumurtası oldu.

        Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise geçtiğimiz gün yumurtadan çıktı.

        Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış. Yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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        ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

        DHA'nın haberine göre Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.

        Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

        CANLI YAYINLA YUVASI İZLENEBİLİYOR

        Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.

        Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, ‘www.yarenleylek.com’ sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

        Fotoğraflar DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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