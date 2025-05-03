Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

GÜNÜN CANLI MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE

2. Lig 34. ve son hafta müsabakaları arasından canlı yayınlanacak 5 maç belirlendi. Şampiyonluk haftasında tüm maçlar HT Spor YouTube'dan canlı yayınlanacak ve HT Spor'dan dönüşümlü yayın yapılacak.

BEYAZ GRUP

15.00 İskenderunspor - Sarıyer (HT Spor YouTube)

15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

KIRMIZI GRUP

15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

15.00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)