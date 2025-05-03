Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de şampiyonluk haftası! İşte CANLI yayınlanacak maçlar - Futbol Haberleri

        2. Lig'de şampiyonluk haftası!

        2. Lig 34. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi nefes kesecek... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; 71 puanla lider Serik Belediyespor bulunuyor. 70 puanla Aksaray Belediyespor ikinci, 69 puanla da Elazığspor 3. sırada yer alıyor. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 79 puanla lider konumda bulunurken, 77 puanla Batman Petrolspor yer alıyor. İşte günün canlı yayınlanacak maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        GÜNÜN CANLI MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE

        2. Lig 34. ve son hafta müsabakaları arasından canlı yayınlanacak 5 maç belirlendi. Şampiyonluk haftasında tüm maçlar HT Spor YouTube'dan canlı yayınlanacak ve HT Spor'dan dönüşümlü yayın yapılacak.

        BEYAZ GRUP

        15.00 İskenderunspor - Sarıyer (HT Spor YouTube)

        15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

        KIRMIZI GRUP

        15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

        15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        15.00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı